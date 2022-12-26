Ярославль, 26 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Два города Ярославской области стали победителями VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. Об этом сообщает правительство области.

Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославская делегация на конкурсе

В категории «Малые города от 100 тысяч до 200 тысяч человек» грант получит Рыбинск. Там будет реализован проект «Бульвар реки Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие бульварной улицы и набережной реки Черемухи». В номинации «Малые города с численностью населения до 50 тысяч человек» победил проект Ростова. Федеральный грант будет направлен на благоустройство центральной части города.

«Поздравляю победителей! Поддержим проекты из областного бюджета. Благодарю Минстрой за дополнительные возможности для развития и преображения наших городов. Реализацию проектов начнем уже со следующего года», — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ярославская область при активной поддержке областного правительства участвует в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 2018 года. За это время его победителями становились Тутаев, Мышкин, Ростов, Пошехонье, Данилов, Углич, Переславль-Залесский.