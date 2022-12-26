Берлин, 26 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Задержанного в Германии сотрудника немецкой разведки подозревают в том, что он передавал в Россию данные об Украине, передаёт 26 декабря WDR.

Edith Soto Разведка

Отмечается, что задержанный сотрудник разведки, видимо, передавал в Москву в том числе «секретные оценки ситуации на Украине». Не исключена версия, согласно которой этого человека могли шантажировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии четыре дня назад задержали сотрудника федеральной разведывательной службы Карстена Л. Его подозревают в работе на Россию.