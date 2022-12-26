Сантьяго-де-Компостела, Испания, 26 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего при падении пассажирского автобуса в реку Лерес в автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании. Об этом 26 декабря сообщает агентство RTVE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Авария авария произошла вечером 24 декабря. Спастись удалось двум пассажирами и водителю. Он не помнил точного числа пассажиров в автобусе и сначала сказал, что всего их было восемь.

По данным журналистов, автобус упал в реку с моста. Причиной происшествия, по предварительным данным, стали плохие погодные условия.