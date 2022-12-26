Москва, 26 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики восстановлены 11 спортивных объектов, построены два новых физкультурных комплекса и начались ремонтные работы еще на 20 объектах спортивной инфраструктуры. Эти работы проводятся с помощью регионов России, взявших шефство над ДНР.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Об успехах в восстановлении спортивной инфраструктуры в Донбассе сообщил в ходе брифинга по итогам 2022 года, состоявшемся 26 декабря, министр спорта России Олег Матыцин.

По его словам, шефство над районами ДНР взял 21 субъект России.

«Уже восстановлено 11 спортивных объектов, осуществлено строительство двух новых физкультурно-оздоровительных сооружений, по 20 объектам начаты работы по устранению повреждений», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что в восстановлении объектов социальной и транспортной инфраструктуры в ДНР участвуют, в частности, семь регионов Дальнего Востока. Им предстоит отремонтировать более 300 объектов. В октябре 2022 года было проинформировано о завершении работ дальневосточниками по ремонту 25 школ, 20 детских садов, 13 детских и шести спортивных площадок и 93 участков автомобильных дорог.