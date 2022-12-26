Париж, 26 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Во Франции после демонстраций 24 декабря несколько сотен человек снова собрались в понедельник, 26 декабря, на месте нападения на трех представителей курдской общины, на улице Ангиен в Париже, сообщает французская телекоммуникационная компания Orange.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Для многих курдов убийство троих человек перекликается с так и не выясненным убийством трех боевиков Рабочей партии Курдистана 9 января 2013 года в Париже. Представили курдской общины несут цветы и свечи к месту трагедии, где 23 декабря были убиты три человека. Представители курдской общины пройдут маршем до улицы Ла Файет, где в январе 2013 были убиты три других курдских активиста.

Как и представители курдской общины, французский политик Жан-Люк Меланшон в понедельник, 26 декабря обратился с просьбой о передаче дела в антитеррористическую прокуратуру. В своем сообщении он пояснил, что не верит, что курды были убиты «случайно».

«Очевидно, что мы не можем ничего рассматривать, не думая о Турции», — сообщил Жан-Люк Меланшон.

Напомним, 69-летний мужчина, подозреваемый в убийстве трех курдов 23 декабря в Париже, будет представлен судье для возможного судебного разбирательства. Начато судебное расследование по факту убийства и покушения на убийство по признаку расы, этнической принадлежности, нации или религии, а также по факту несанкционированного приобретения и хранения оружия. Мужчина, отставной машинист французского поезда, заявил следователям, что испытывает «ненависть к иностранцам, которая стала совершенно патологической» после ограбления его дома в 2016 году.

Мужчина открыл огонь, убив двух курдских мужчин, а также главу Курдского женского движения во Франции. Еще трое мужчин получили ранения. Пять из шести жертв имеют турецкое гражданство, один человек — французское гражданство.