Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Соединённые Штаты вылетел вместе со своими родственниками президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса после массовых протестов, которые прошли в островном государстве в июле текущего года. Об этом 26 декабря сообщает местная газета The Daily Mirror со ссылкой на источники.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

По информации издания, экс-президент страны направился утром 27 декабря в США вместе со своей супругой Иомой, сыном Маноджем и невесткой Севванди.

При этом 13 июля Раджапакса из-ща протестов покинул Шри-Ланку и сообщил об уходе в отставку, однако в сентябре вернулся в страну через Сингапур, а до того пребывал в Таиланде по временной визе.

Отметим, бывший президент Шри-Ланки ушёл в отставку на фоне ухудшения экономического положения в стране и затем парламент Шри-Ланки избрал нового президента островного государства, которым находившийся до этого на посту главы правительства страны Ранил Викрамасингхе.