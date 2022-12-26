Москва, 26 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Киевские силовики заставляли священнослужителей лжесвидетельствовать о том, что разрушения городов ― это следствие обстрелов якобы российской стороны. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся 26 декабря в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», сообщил настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Да, такие были вопросы, такие были инкриминации», ― указал он.

По его словам, служителей церкви просили выступать с подобными заявлениями, однако они «естественно, отказывались».

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«Но такое имеет место. Чтобы показать «варварство» российской стороны», ― цитирует РИА Новости Павленко.

В частности, в его храм в Лисичанске мины попадали из центра города, когда российская армия к нему даже не подошла.

«Зачем ты всем написал, что это со стороны центра города были прилёты тебе во двор? Ты пиши, что это делает российская армия». Было такое давление», ― рассказал священник.

Он добавил, что то же самое происходило в Святогорской лавре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель духовенства УПЦ Андрей Павленко призвал вмешаться в ситуацию с репрессиями священнослужителей канонической церкви на Украине. Он уверен, что аресты будут продолжаться, и призвал мировое сообщество помешать развитию событий по такому сценарию.

Напомним, весной 2022 года Павленко был задержан киевскими боевиками, после чего подвергся избиениям и пыткам. Священнослужителя заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобождён.