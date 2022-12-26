Тбилиси, 26 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась принять участие в проходящей 26 декабря ежегодной конференции грузинских послов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Отмечается, что организаторы мероприятия не определили место, где будет находиться Зурабишвили во время конференции. Это считается нарушением протокола.

«Недопустимо, чтобы в мероприятии государственных институтов, тем более дипломатической конференции, организованной МИД Грузии, было грубое нарушение государственного и дипломатического протокола, признанного и принятого повсеместно», — говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что президент в Грузии считается главой государства, то есть формально стоит выше остальных государственных институтов.

Напомним, Грузия, согласно конституции, является парламентской республикой с 2012 года, а президент не имеет реальных властных полномочий. Зурабишвили стала президентом страны в декабре 2018 года при содействии правящей партии «Грузинская мечта». В последние месяцы она выступает в поддержку оппозиции.