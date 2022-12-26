В Петербурге встретили глав государств СНГ, прибывших на саммит
В Петербурге встретили глав государств СНГ, прибывших на неформальный саммит
Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по поручению президента России Владимира Путина встретил в петербургском международном аэропорту «Пулково» лидеров Казахстана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Киргизии, прибывших на неформальный саммит СНГ в Петербурге по приглашению главы российского государства.
«Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров, Седар Бердымухамедов, Шевкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон прибыли в Санкт-Петербург. Встречи в Пулково — традиция и дань дипломатическому протоколу», — сообщил Дрозденко в своем телеграм-канале.
Во встрече лидеров дружественных стран также участвовал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Отметим, что саммит пройдет в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина в центре Северной столицы.