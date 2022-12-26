Донецк, 26 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале 26 декабря назвал потери, которые понесли вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина несет огромные потери, — заявил Макгрегор. — 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры — и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки».

Также офицер отметил высокую подготовку российских военных и впечатляющий уровень качества проведения спецоперации.

Как передает ИА REGNUM, ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении свыше 40 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.