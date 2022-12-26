Никополь, Украина, 26 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В городе Никополе (Днепропетровская область) объявили воздушную тревогу, сообщает 26 декабря ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога в Никополе и в Никопольском районе была объявлена в 14:28 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушную тревогу на Украине также объявили в Киеве, Киевской области и ещё в четырёх регионах страны. Среди них фигурировала Днепропетровская область.