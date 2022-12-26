Новосибирск, 26 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл 26 декабря на складе в Новосибирске. Возгорание было зафиксировано около 17:00 по местному времени. К его тушению привлечены свыше 70 пожарных и 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Инцидент произошёл в двухэтажном здании склада по улице 2-я Станционная. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь распространился на площади более 1805 кв. м. При этом возникла угроза соседним зданиям.

«По прибытии первых пожарных расчётов двухэтажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения», — говорится в сообщении областного управления МЧС.

В настоящее время создан штаб для тушения пожара. Наращивается группировка сил и средств, на место пожара выдвинулся пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет.