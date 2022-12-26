Днепропетровск, Украина, 26 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Памятник легендарному советскому лётчику Валерию Чкалову в Днепропетровске демонтирован. Об этом 26 декабря сообщает прокиевское издание «Суспильне» (Общественное) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Следом за памятником Горькому в Днепре (так киевский режим называет Днепропетровск — Прим. ред.) сняли и монумент советскому лётчику Валерию Чкалову», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти города намерены в течение ближайшего времени снять со своих постаментов памятники великому русскому ученому и просветителю Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и Герою Советского Союза Александру Матросову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок городского типа Суворово в захваченной режимом Киева Одесской области Украины был переименован в Бессарабское.