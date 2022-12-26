Ереван, 26 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Правительство Армении должно принять меры, чтобы республику не покидали перебравшиеся в неё граждане России. Об этом 26 декабря заявил на заседании министр экономики Армении Ваган Керобян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о планах повысить налоговые ставки для релокантов.

«Мы должны сделать всё, чтобы они (российские граждане, прим. — ИА REGNUM) оставались в Армении как можно дольше», — сказал Керобян.

Глава минэкономики сообщил, что в министерстве уже начали искать способы снизить эффект от готовящихся в России мер.

Стоит отметить, что в Армении по итогам десяти месяцев 2022 года рост экономической активности в сравнении с 2021 годом составил 14%. В сфере услуг данный показатель достиг почти 28%. Эксперты это объясняют притоком российских граждан в последние месяцы.