Вашингтон, 26 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В США тысячи человек остались без света после нападения на ряд электроподстанций, сообщает 26 декабря департамент шерифа округа Пирс, где произошла атака.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По данным департамента шерифа, актам вандализма в штате Вашингтон подверглись три объекта. В результате инцидента без электричества остались более 14 тысяч жителей.

В местной полиции заявили, что на территорию подстанций проникли неизвестные и совершили в отношении оборудования акты вандализма, однако ничего похищено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской компании Con Edison заявили, что жителей крупнейшего города в США — Нью-Йорка из-за растущей нагрузки просят экономить электричество, тепло и газ.

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