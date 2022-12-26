В США после атаки вандалов без света остались тысячи человек
Более 14 тысяч человек в США остались без света после нападения на электроподстанции
Вашингтон, 26 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В США тысячи человек остались без света после нападения на ряд электроподстанций, сообщает 26 декабря департамент шерифа округа Пирс, где произошла атака.
По данным департамента шерифа, актам вандализма в штате Вашингтон подверглись три объекта. В результате инцидента без электричества остались более 14 тысяч жителей.
В местной полиции заявили, что на территорию подстанций проникли неизвестные и совершили в отношении оборудования акты вандализма, однако ничего похищено не было.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской компании Con Edison заявили, что жителей крупнейшего города в США — Нью-Йорка из-за растущей нагрузки просят экономить электричество, тепло и газ.
Читайте также: Жителям Нью-Йорка рекомендуют экономить энергию