Луганск, 26 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Российские специалисты с весны текущего года активно восстанавливают инфраструктуру городов и районов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 26 декабря журналистам сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

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«Регионами Российской Федерации, которые были закреплены полностью за территорией республики, проведена огромнейшая работа по восстановлению дорожного покрытия, транспортной инфраструктуры, восстанавливаются водоводы», ― указал Пасечник.

Также, по его словам, идёт процесс восстановления теплосетей, детских садов и школ.

«Сделано очень много», ― констатировал врио главы ЛНР.

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В частности, проложено более 40 км новой ветки магистрального трубопровода для обеспечения водой жителей города Ровеньки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре администрация Волгоградской области заявила, что все запланированные на 2022 год работы по восстановлению объектов социальной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР полностью выполнены.

Так, волгоградские подрядчики восстановили семь общеобразовательных учреждений, три детских сада, районный Дом культуры, спортзал детско-юношеской спортшколы, а также 16 участков дорог и подъездов к населённым пунктам, сети уличного освещения на десяти территориях и другие объекты.