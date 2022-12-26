Москва, 26 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В уходящем году средний уровень доверия президенту страны Владимиру Путину со стороны граждан России составил 78%, заявил 26 декабря на круглом столе Экспертного института социальных исследований гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Валерий Фёдоров «Средний уровень доверия Владимиру Путину в текущем году составил 78%».

Рейтинг претерпевает изменения, отметил глава ВЦИОМ. Так, в ноябре прошлого года уровень доверия президенту составлял в России 64%, а в этом ноябре он был 79%.

В среднем деятельность главы государства в этом году одобряли 75%. В начале года он составлял 64%, а в марте он поднялся до 78%, в апреле — ещё на один пункт, до 79%, отмечает Фёдоров.

Что касается одобрения гражданами внутренней политики страны, устраивает она 41% участников опроса, в 2021 году показатель был ниже — 31%. Удовлетворение граждан России внешней политикой руководства поднялось на пять пунктов.

Добавим, что ВЦИОМ получил эти сведения в ходе ежедневных опросов по телефону среди 1,6 тыс. жителей 80 регионов России.