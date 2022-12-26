Лондон, 26 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В результате забастовок железнодорожников Великобритании тысячи британских жителей вынужденно изменили свои планы и отказались от посещения друзей и членов семьи. Об этом 26 декабря сообщает газета The Guardian.

Забастовка железнодорожников в Великобритании. Цитата из видео с канала NTDRussian.

Отмечается, что из-за стачек 26 декабря трудности возникли у пытавшихся добраться на экспресс-поездах до аэропорта Станстед в районе Лондона жителе страны, также по этой же причине компания Eurostar сообщила об отмене поездов из Лондона в Париж, Брюссель и Амстердам.

При этом уточняется, что автобусные операторы National Express и Megabus на фоне этого заявили о резком росте числа перевозимых ими пассажиров, а автомобильная ассоциация помощи на дорогах (AA) заявила, что на дорогах страны будет более 15 млн автомобилей, что связано с рождественскими праздниками.

Отметим, железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Британии RMT проводит забастовки в самый разгар рождественских праздников в стране — между 18:00 24 декабря и 05:59 27 декабря, и его главным требованием является увеличение зарплаты.