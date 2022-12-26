Луганск, 26 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом 26 декабря сообщает агентство ТАСС.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

По информации источника, врио главы региона пообещал исполнить желания трех детей: «В ЛНР достаточно сложная ситуация, но, несмотря на всё это, мы должны организовать праздник для наших детей. Они не должны себя чувствовать ущемленными из-за той ситуации, в которой мы находимся. Они должны чувствовать, что они дети, у них должно быть радостное, веселое детство», — сказал Пасечник.

Стоит отметить, что Луганская Народная Республика присоединилась ко всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» в четверг, 22 декабря. В акции от региона участвуют около 5 тысяч детей.

Как передает ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в благотворительной акции.