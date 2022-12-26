Брюссель, 26 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия могут станут членами НАТО уже в 2023 году. Когда это произойдет точно, пока неизвестно, однако процесс ратификации уже завершен. Об этом сообщил 26 декабря немецкому информационному агентству DPA генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По мнению руководителя Североатлантического альянса, Турция больше не будет блокировать прием Швеции и Финляндии в НАТО.

Напомним, 4 ноября 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от условия выполнения требований по усовершенствованию антитеррористического законодательства и отмены запретов на поставки оружия Турции.

Эта страна заинтересована в этих условиях, так как испытывает на себе террористические атаки запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В конце ноября 29 ноября Турция, Швеция и Финляндия провели успешную встречу по вопросу вступления этих стран в альянс.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.