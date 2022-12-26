Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетели в Санкт-Петербург, где они примут участие в неформальном саммите СНГ по приглашению президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

В петербургском аэропорту «Пулково» Алиева и Пашиняна встретили губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает ТАСС

По данным пресс-службы главы Армении, Пашиняна сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита СНГ. Об этом журналистам 26 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.