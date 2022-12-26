Зеленоградский административный округ, Москва, 26 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Причиной сильного задымления и эвакуации людей из больницы имени Кончаловского в Зеленограде стало короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом РИА Новости сообщил 26 декабря представитель экстренных служб.

мсз. рф Больница им. Кончаловского в Зеленограде.

В экстренной службе пояснили, что короткое замыкание произошло в электрощитовой на цокольном этаже. До прибытия пожарных на место происшествия из здания самостоятельно вышли порядка 40 человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Зеленограде приступили к эвакуации людей из больницы имени Кончаловского из-за задымления в подвале.