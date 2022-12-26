Кишинёв, 26 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Майя Санду, ставшая президентом Молдавии в декабре 2020 года, создала в стране диктатуру. Об этом 26 декабря заявил на брифинге экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Он прокомментировал принятие закона, позволяющего правоохранителям начинать слежку за жителями страны без санкции судей и прокуроров.

«Установление диктатуры и полицейского государства говорит о слабости и отсутствии элементарного уважения к народу, который избрал тебя два года назад, а также об издевательстве властей над конституцией и демократическими нормами», — сказал Кику.

По его мнению, Санду, ограничивая права граждан страны и наделяя силовиков «безграничными» полномочиями, пытается компенсировать свои промахи в руководстве республикой. Кику призвал главу государства отказаться от данной политики и «вернуть власти в конституционное поле».

Напомним, в Молдавии уголовному преследованию подвергаются лидеры и активисты партии «Шор» и Партии социалистов. Данные политсилы активней остальных проводят акции протеста в связи со стремительным ухудшением уровня жизни в стране.