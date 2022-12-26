Донецк, 26 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В 2022 году в программу восстановления Донецкой Народной Республики попали 3596 объектов, и это позволяет региону считаться самой большой в России стройкой. Об этом 26 декабря написал врио главы республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«В этом году в программу восстановления Донбасса попали 3596 объектов, что позволяет нам по праву считаться самой большой стройкой России», — отметил он в своём сообщении.

При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для восстановления жилья в Донбассе необходима отдельная программа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря заммэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков заявил, что в рамках заключенных соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики специалисты Комплекса городского хозяйства восстановили 225 многоквартирных домов в Донецке и 80 — в Луганске и городе Счастье.