Сеул, 26 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Пять беспилотников КНДР 26 декабря пересекли межкорейскую границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и проникли на территорию Южной Кореи, причём один из них долетел до северного района Сеула. Об этом сообщили местные официальные лица, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

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В ответ Южная Корея направила для уничтожения дронов КНДР истребители и ударные вертолёты, которые сделали по дронам около сотни выстрелов из пушек, но не смогли их сбить. В результате один беспилотник вернулся в Северную Корею, ещё четыре пропали с радаров военных.

Согласно информации Объединённого комитета начальников штабов, военные Южной Кореи обнаружили несколько беспилотных летательных аппаратов в приграничных районах провинции Кенгидо 26 декабря в 10:25 по местному времени.

По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Предполагается, что они находились в воздушном пространстве Южной Кореи как минимум семь часов.

Отмечается, что это первое «подобное вторжение» за последние пять лет.

«Это явный акт провокации со стороны Северной Кореи, которая вторглась в нашу воздушную территорию, ― заявил заведующий военными операциями Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал-майор Ли Сын О. ― Наши военные будут тщательно и решительно реагировать на подобную северокорейскую провокацию в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, 26 декабря вооружённые силы обнаружили множество неопознанных объектов, предположительно беспилотников, в приграничных районах провинции Кенгидо. Обнаружение объектов привело к временной остановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гимпхо.