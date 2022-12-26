В Зеленограде идёт эвакуация людей из больницы имени Кончаловского
В Зеленограде эвакуируют людей из больницы имени Кончаловского из-за задымления
Зеленоградский административный округ, Москва, 26 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Зеленограде эвакуируют людей из больницы имени Кончаловского из-за задымления в подвале, сообщил 26 декабря РИА Новости представитель экстренных служб.
Иван Шилов ИА REGNUM
МЧС России
Согласно полученной информации, произошло задымление в подвале городской клинической больницы имени Кончаловского. В настоящее время идёт эвакуация людей.
Другой информации пока не приводится.