Зеленоградский административный округ, Москва, 26 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Зеленограде эвакуируют людей из больницы имени Кончаловского из-за задымления в подвале, сообщил 26 декабря РИА Новости представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Согласно полученной информации, произошло задымление в подвале городской клинической больницы имени Кончаловского. В настоящее время идёт эвакуация людей.

Другой информации пока не приводится.