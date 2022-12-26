Москва, 26 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Киев не стремится к миру, украинские власти об этом говорят сами, сообщил 26 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава российской дипломатии напомнил, как Зеленский во время поездки в США заявил, что «справедливый мир — это никаких компромиссов».

По словам Лаврова, Зеленский транслирует позицию своих хозяев, которых не интересуют компромиссы: они, напротив, хотят навязывать свою волю другим.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россию они хотят победить «не только на поле боя» — «чтобы никому неповадно было». Такой подход Запада прекрасно видят не только в России, но и в других странах.