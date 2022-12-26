Новочеркасск, Ростовская область, 26 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Актер и юморист Александр Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко был похоронен 26 декабря на новом кладбище в Новочеркасске. Об этом в интервью ТАСС заявил отец артиста.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

Также на церемонии прощания присутствовали около 50 человек, в том числе глава города Новочеркасска Юрий Лысенко.

«Провожаем в последний путь одного из самых выдающихся сынов нашего города Александра Сергеевича Пономаренко. Мы его запомним веселым, жизнерадостным, добрым человеком, одним из лучших юмористов нашей страны, знакомого всем по передачам «Аншлаг», «Кривое зеркало», — сказал глава города Новочеркасска.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что советский и российский эстрадный певец Александр Шевченко ушел из жизни на 62-м году жизни.