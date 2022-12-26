Брянск, 26 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Брянской области ликвидирована группа украинских диверсантов. Вооруженные бандиты с рацией и самодельными бомбами для совершения терактов пытались проникнуть на территорию России со стороны Украины. В результате боестолкновения они были уничтожены, сообщили 26 декабря в центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Инцидент имел место 25 декабря. Число нейтрализованных боевиков составило четыре человека.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», — сказано в сообщении.

У ликвидированной группы имелись при себе четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте, немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, а также средства связи и навигации.