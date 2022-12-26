Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Дорожная ситуация в Петербурге обострилась днем в понедельник, 26 декабря, свидетельствуют данные сервисов, отслеживающих заторы на улицах. Наблюдатели связали это с неформальным саммитом глав государств СНГ, который пройдет в Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Нехарактерные для этого времени дня дорожные пробки, достигшие 7 баллов (по 10-балльной шкале), зафиксировал сервис «Яндекса». Особенно напряженная ситуация — в историческом центре Петербурга. Едва движутся автомобили на примыкающей к Дворцовой площади части Невского проспекта, набережной Фонтанки, набережной Мойки, Садовой улице, Загородном проспекте. Сильно затруднено движение в районе Стрелки Васильевского острова, Конногвардейского бульвара, на Московском проспекте.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). В связи с этим по городу могут передвигаться кортежи с официальными лицами РФ и иностранных государств, для проезда которых временно перекрывается движение автотранспорта.