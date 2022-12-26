Днепропетровск, Украина, 26 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Памятник Максиму Горькому демонтирован по указанию местных властей в городе Днепропетровске, сообщает 26 декабря телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Отмечается, что демонтированную скульптуру собираются установить на территории коммунального предприятия «Зооконтроль».

Кроме того, стало известно о планах местных властей снести в рамках кампании по дерусификации в Днепропетровске памятники Михаилу Ломоносову и Александру Матросову.

Десять дней назад ИА REGNUM сообщало о сносе в Днепропетровске памятника А. С. Пушкину.