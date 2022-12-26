Москва, 26 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале восстановления Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, специалисты приступили к восстановлению Запорожской АЭС, устраняя все повреждения, которые были нанесены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Владимир Рогов заявил, что приведение атомной станции в первоначальный вид даст возможность снова запустить энергоблоки и возобновить генерацию электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал безответственным и опасным обстрелы Запорожской АЭС киевскими боевиками и заявил о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг этой атомной электростанции.

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