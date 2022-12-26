Москва, 26 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Советский и российский эстрадный певец, продюсер, музыкант и композитор Александр Шевченко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом 26 декабря в интервью ТАСС сообщил друг музыканта Александр Пономарев.

Шевченко Александр Александрович. (сс) Kalendar

«Я сам узнал только два часа назад. <…> Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку», — сказал Пономарев.

Также экс-продюсер группы «Зодчие» предположил, что причиной смерти Шевченко стал отрыв тромба, а также добавил, что прощание пройдет в четверг, 29 декабря.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино Аля Никулина ушла из жизни в возрасте 85 лет.