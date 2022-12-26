Москва, 26 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Русская православная церковь не видит оснований для того, чтобы призывать к прекращению или приостановлению военных действий на Украине на период предстоящих новогодних и рождественских праздников. Об этом 26 декабря заявил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ

Он пояснил, что причиной является «обстановка ненависти» и «уровень дегуманизации» противника, который существенно выше, чем во время Первой мировой войны. Тогда, по его словам, отношение к пленным было «намного более гуманным», сейчас же фиксируются случаи особенно жестокого отношения к пленным со стороны военнослужащих киевского режима.

«Сейчас, в условиях информационного общества, ненависть в отношении противника, отказ в уважении к противнику продуцируются в рамках информационных кампаний ― это, к сожалению, стало печальной нормой военного конфликта», ― цитирует ТАСС представителя РПЦ.

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«К сожалению, эта атмосфера и обстановка ненависти, мягко говоря, не способствуют тому, чтобы призывать к прекращению или приостановлению военных действий на период каких-либо христианских праздников», ― добавил Кипшидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что временное прекращение огня на Новый год невозможно. По его словам, «полное прекращение огня будет только тогда», когда ни одного российского военного «не останется на земле».

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос перемирия на праздничные дни Рождества и Нового года власти России не рассматривают. Никаких инициатив от Киева по этому поводу не поступало, указал официальный представитель Кремля.