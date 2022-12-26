Москва, 26 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили пункты временной дислокации иностранных наёмников и киевских боевиков. Об этом 26 декабря в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«В районах населённых пунктов Елизаветовка и Славянск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников», ― указал Конашенков.

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Он также добавил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 декабря, российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска (ДНР). По данным Минобороны России, за сутки ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.