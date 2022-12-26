Москва, 26 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Более трёх сотен самолётов, 2,7 тыс. беспилотников, семь тысяч единиц бронетехники ВСУ уничтожено за время спецоперации, сообщил 26 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Уничтожено 352 самолёта и 192 вертолёта ВСУ, 2731 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин киевской армии.

Кроме того, с момента начала СВО российские военные уничтожили 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и миномётов, 7765 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.