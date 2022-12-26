Москва, 26 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили за сутки на южнодонецком направлении свыше 40 киевских боевиков. Об этом 26 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате этого киевские боевики потеряли за сутки на этом направлении свыше 40 боевиков, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что диверсионно-разведывательная группа и миномётный расчет боевиков преступного киевского режима были уничтожены российскими войсками в районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР).