Лондон, 26 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Великобритании разработали технологию на основе искусственного интеллекта, позволяющую определить точную дату, когда выздоровевший пациент может быть выписан из больницы, пишет газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Британская компания Faculty разработала новое программное обеспечение, которое анализирует такие показатели, как возраст, состояние здоровья и информация о прошлых госпитализациях. Исходя из всех полученных данных программа точно определяет, как долго пациенту необходимо оставаться в больнице до полного выздоровления. Нововведение уже применяется в четырех больницах в Уэльсе.

Журналисты издания сообщают, что внедрение такой технологии позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения Великобритании.

По словам главы компании Faculty Марка Уорнера, 15% коек в больницах заняты пациентами, которые могли быть уже выписаны. Так, новая технология позволит сэкономить по меньшей мере $1,7 млн в год.

Марк Уорнер считает, что высокая степень бюрократизации становится главной причиной задержки выписки пациента, так как после фактического выздоровления больного врачам приходится вручную заполнять большое количество бумаг. Новая технология позволит британским медикам заранее подготовить все необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Великобритании в очередной раз перенесло введение обязательного использования электронной системы в ходе оплаты налогов.

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