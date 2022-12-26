Донецк, 26 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вооруженным силам Российской Федерации в ходе специальной военной операции за последние сутки удалось уничтожить до сотни украинских военнослужащих на краматорском направлении. Об этом на брифинге 26 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Общие потери противника (ВСУ) за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих», — сказал он.

Он добавил, что в результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено также четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Как передает ИА REGNUM, ранее Конашенков в ходе брифинга также сообщал об уничтожении трех украинских гаубиц Д-30 калибра 122 мм в трех районах ДНР.