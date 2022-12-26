Москва, 26 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные предотвратили удары ВСУ в Донбассе из системы HIMARS, сообщил 26 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

LCPL Seth Maggard Система залпового огня HIMARS

Представитель Минообороны уточнил, что в ходе спецоперации в ЛНР в районах населённых пунктов Рубежное и Краснореченское были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские системы ПРО в районе населённого пункта Байрак (ДНР) перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM.