Москва, 26 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Представитель духовенства Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко призвал вмешаться в ситуацию с репрессиями священнослужителей канонической церкви на Украине. Попавший сам в руки боевиков киевского режима в апреле 2022 года, настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске выразил мнение, что аресты будут продолжаться и призвал мировое сообщество помешать развитию событий по такому сценарию.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

«Незаконные аресты духовенства, я думаю <…> еще будут. Поэтому хотелось бы призвать мировое сообщество к остановке, потому что это глубокое средневековье, о котором неохота даже вспоминать и говорить в наших государствах», — заявил протоиерей в ходе пресс-конференции, состоявшейся 26 декабря в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам Андрея Павленко, к нему применялись методы насилия, в том числе избиение и пытки, давление с целью выбить признание о сотрудничестве с российской разведкой. По решению суда его лишили свободы на 12 лет, однако позже освободили.

Напомним, ранее на Украине было возбуждено около 50 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, кроме того, была запрещена деятельность Русской православной церкви на ряде территорий. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил о том, что 1 января священников могут не пустить в два храма Киево-Печерской лавры — Успенский и Трапезный.