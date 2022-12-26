Донецк, 26 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. ВС РФ в ходе специальной военной операции уничтожили три украинские гаубицы Д-30. Об этом 26 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Игорь Конашенков.

mil.gov.ua Гаубица Д-30 ВСУ

Также Конашенков отметил, что гаубицы Д-30 калибра 122 мм были уничтожены в районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Как передает ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС 26 декабря сообщил об артиллерийских дуэлях на линии соприкосновения.