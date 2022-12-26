Москва, 26 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки уничтожили две украинские боевые машины системы залпового огня «Град». Об этом 26 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

В ведомстве уточнили, что объекты были поражены на территории ДНР и в Запорожской области.

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«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Первомайское Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили почти 400 зенитных ракетных комплексов ВСУ. Кроме того, было уничтожено 352 самолёта, 192 вертолёта, свыше 2,7 тыс. беспилотников, более 7,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также 936 боевых машин реактивных систем залпового огня.