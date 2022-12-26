Москва, 26 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в течение последних суток уничтожили на территории Донецкой Народного Республики три произведенные в США артиллерийские установки ВСУ. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Реактивная артиллерия. ВС РФ

Сообщается, что одна установка была уничтожена в районе Георгиевки.

«Вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ещё две системы залпового огня HIMARS были обнаружены и уничтожены возле Краматорска. Кроме того, российские подразделения ликвидировали две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три специальных автомобиля.