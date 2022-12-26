Москва, 26 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательная группа и миномётный расчет боевиков преступного киевского режима были уничтожены российскими войсками в районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 26 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ Уничтожение ВСУ

Как указал официальный представитель Минобороны, на краснолиманском направлении российская артиллерия поразила огнём подразделения киевских нацистов в районах населённых пунктов Макеевка и Невское ЛНР, а также Терны и Торское Донецкой Народной Республики.

«Кроме того, в районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что бандеровцы потеряли за сутки на этом направлении свыше 30 боевиков, а также две боевые бронированные машины и два пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной поддержке курса президента РФ Владимира Путина на сохранение России и защиту «от всяких посягательств бездуховного Запада и Европы».