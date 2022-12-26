Москва, 26 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На купянском направлении за прошедшие сутки уничтожено около 20 киевских боевиков и три единицы специальной военной автотехники. Такие данные привел 26 декабря в ходе брифинга представитель Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Как сообщало Министерство обороны России 25 декабря, на купянском направлении военнослужащие Западного военного округа атаковали киевских боевиков, скрывавшихся в лесополосе. Украинских военных обнаружили с помощью дрона, о чем разведчики уведомили российские подразделения. Враг был уничтожен.