Москва, 26 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Семь беспилотников ВСУ уничтожено за сутки российскими военными в зоне проведения спецоперации, сообщил 26 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Уточняется, что БПЛА сбиты средствами противовоздушной обороны. Вражеские беспилотники уничтожены в районах населённых пунктов Кременная (ЛНР), Змиевка (Херсонская область), а также в ДНР — в Червоном, Кутейниковом и Кропивницком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе Кременной за сутки 25 декабря уничтожено четыре беспилотника ВСУ.