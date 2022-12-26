Москва, 26 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В США всерьез озабочены вопросом восстановления своего военного присутствия в Афганистане. Об этом в ходе беседы с журналистами 26 декабря заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Кстати, за эти 20 лет ни одного промышленного предприятия американцы в Афганистане не построили. Нищета этой страны еще более усугубилась тем, что оставшиеся после прошлого правительства около 10 миллиардов долларов взяли, забрали и отдавать не собираются, либо отдадут, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опять пустят американцев для военного присутствия на своей территории, — заявил министр иностранных дел РФ. — Об этом сейчас всерьез Вашингтон озаботился».

О завершении операции в Афганистане президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года. Через четыре месяца движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без сопротивления вошло в Кабул и за несколько часов установило контроль над столицей.

Ранее агентство Aamaj News сообщало о произошедшем в районе Дар-уль-Аман Кабула взрыве.