Тбилиси, 26 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Группа активистов, призывающая освободить из-под стражи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, 26 декабря вышла на акцию протеста в Тбилиси возле дома действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, протестующие призвали Зурабишвили помиловать бывшего президента. Они считают, что Саакашвили якобы умрет, если его срочно не на начнут лечить за границей.

«Она может одной подписью завершить поляризацию в стране и освободить Михаила Саакашвили, тем самым спасти ему жизнь. Но Зурабишвили спряталась от нас, мы продолжим протесты», — сказал журналистам один из участников акции.

Сообщается, что акция проходит под лозунгом «Не убивайте президента». До этого протестующие два дня собирались возле президентской резиденции. Они планируют провести там очередную акцию этим вечером, 26 декабря.

Напомним, сторонники Саакашвили на протяжении последних месяцев заявляют, что он якобы скоро умрет, если его не выпустят на лечение за границу. Адвокаты политика подали в суд соответствующее ходатайство. Его начали рассматривать 22 декабря.