Калькутта, Индия, 26 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Ничего подозрительного в смерти в Индии двух граждан России не увидели российское генеральное консульство в Калькутте и полиция индийского штата Одиша. Об этом 26 декабря заявил генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

Lord Mountbatten Посольство России в Индии

«Мы в курсе смертей двух граждан России. Находимся на связи с родственниками этих людей и полицейского управления города, где это произошло», — приводит его слова РИА Новости.

Также Идамкин уточнил, что близким покойных будет оказана вся необходимая помощь в оформлении документов, и добавил, что полиция штата и генконсульство не увидели ничего подозрительного в смерти двух российских граждан.

Отметим, ранее стало известно, что глава комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области, бизнесмен Павел Антов упал с третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша и погиб после того, как за два дня до этого его попутчик был найден мёртвым.